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ЄС затвердив санкції проти ПВК "Вагнера" та трьох енергетичних компаній

Автор: Анастасія Рокитна

ЄС затвердив санкції проти групи приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера". Також у санкційний список потрапили три енергетичні компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брюссельського журналіста Рікарда Йозвяка.

Рішення буде опубліковано в офіційному журналі ЄС пізніше сьогодні, зазначив журналіст.

"Санкції проти групи "Вагнера", 3 енергетичних компаній і таокж 8 осіб, пов'язаних з угрупованням найманців, наразі прийняті", - повідомив Йозвяк.

Нагадаємо, в середині листопада ЄС погодився розробити проект рамкової основи для можливих санкцій щодо ПВК "Вагнера", які можуть бути спрямовані в Сахельський регіон Західної Африки.

Крім того, слідчі ДБР перевіряють джерела витоку документів у справі "вагнерівців" про діяльність спецслужб.

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