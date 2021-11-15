ЄС затвердив нові санкції проти Білорусі, - журналіст

Сьогодні, 15 листопада міністри закордонних справ країн Європейського союзу затвердили нові критерії санкцій щодо Білорусі. Крім цього очікується ухвалення угоди про введення додаткових санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брюссельського журналіста Рікарда Йозвяка.

"Міністри закордонних справ ЄС офіційно затвердили нові критерії санкцій щодо Білорусі. У них також буде сьогодні політична угода про введення додаткових санкцій, але фактична робота щодо внесення до списку осіб та організацій не буде готова сьогодні", - написав журналіст.

Зазначимо, як раніше повідомляв брюссельський журналіст з посиланням на високопоставленого чиновника Євросоюзу, до нового пакету європейських санкцій потраплять білоруські чиновники та організації, які причетні до створення міграційної кризи на кордонах Литви та Польщі.

Крім того, під санкції можуть потрапити білоруські аеропорти, які приймають літаки з мігрантами, а також авіакомпанії, які їх перевозять.