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ЄС прискорив обмін інформацією з Росією щодо вакцини від COVID, - ВООЗ

Автор: РБК-Україна

Європейський союз прискорив обмін інформацією з Росією щодо вакцини від COVID-19. Мова йде про розробку під назвою "Спутнік V".

Про це на прес-конференції заявив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге.

За його словами, минулого тижня пройшов міжнародний форум охорони здоров'я між Євросоюзом і Росією.

"Там було питання про вакцини і технології. Ми бачимо постійний обмін інформацією між Євросоюзом і Російською Федерацією на цю тему, і зараз цей процес прискорився", - додав Клюге.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Угорщина отримала першу партію російської вакцини "Спутнік V" незважаючи на застереження Європейської комісії. При цьому угорський прем'єр Віктор Орбан заявив, що цей процес не варто політизувати.

До цього президент Росії Володимир Путін заявив про можливість постачання до України вакцини від коронавірусу. За його словами, українська сторона має звернутися з відповідним запитом. Зазначимо, російська вакцина вже масово застосовується на території РФ, хоча й не пройшла всі стадії клінічних досліджень.

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