Боррель анонсував візит в Україну

Верховний представник Європейського союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель в найближчі тижні відвідає Україну. Про це він заявив під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Під час поїздки в Україну Боррель планує відвідати також Донбас.

"Я має намір відвідати Україну в найближчі тижні. Хочу відвідати найбільш важливі частини країни, з точки зору зовнішніх стосунків. Я хочу відвідати Донбас, ту межу, де, як ми знаємо все ще відбувається певну кількість військових дій, з метою ознайомитися самому, яка там ситуація", - заявив він.

Також верховний представник ЄС зазначив, що для імплементації угоди про асоціацію з ЄС Україні необхідно посилювати правосуддя, а також боротьбу з корупцією.

Також Боррель зазначив, що "безпечна і демократична Україна є інвестицією у спільне майбутнє ЄС".

Нагадаємо, сьогодні, 28 січня, в Брюсселі відбулося перше засідання з новим складом українського уряду і новим складом Європейської комісії Ради асоціації Україна-Євросоюз.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна готова до "промислового безвизу" з ЄС. Зокрема, дане питання обговорювалося між прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком і Жозепом Боррелем під час Ради асоціації Україна-ЄС