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ЄС вказав Facebook і Twitter на недостатні заходи проти дезінформації

Новини » Телеком & IT    28.02.2019 - 15:49
ЄС вказав Facebook і Twitter на недостатні заходи проти дезінформації
Фото: віце-президент ЄК Андрус Ансіп (wikipedia.org)

Брюссель закликає соцмережі посилити такі заходи перед виборами до Європарламенту

Адміністрації соціальних мереж Facebook і Twitter роблять занадто мало для боротьби з дезінформацією. Про це йдеться у звіті Європейської комісії, передає РБК-Україна з посиланням на France24.

У звіті говориться, що американські інтернет-гіганти не публікують січневі дані про заходи по вивченню реклами на своїх сайтах. У той же час Google надав відповідні дані, проте не уточнив, якою мірою справляється з дезінформацією і рекламою, яка вводить в оману.

"Ми закликаємо Facebook, Google і Twitter зробити більше у всіх країнах ЄС, щоб допомогти забезпечити чесність виборів у Європейський парламент у травні 2019 року", - йдеться в заяві віце-президента по цифровому єдиному ринку Андруса Ансіпа та інших офіційних осіб.

Також повідомляється, що лідером за претензіями з боку чиновників залишається Facebook, який не тільки не повідомив про заходи по боротьбі з дезінформацією, але й не повідомив кількість видалених фейкових акаунтів за дії щодо ЄС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС готується до спроб втручання Росії у вибори до Європарламенту.

Відзначимо, в лютому влада Німеччини обмежила збір даних про користувачів Facebook.

 

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