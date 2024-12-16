ЕС принял 15-й пакет санкций: в списке компании РФ, Китая и КНДР и танкеры с нефтью

Как отметили в ведомстве, новые санкции нацелены на "теневой флот" российского диктатора Владимира Путина и призваны ослабить военно-промышленный комплекс России.

"Мы будем поддерживать украинский народ на всех фронтах: гуманитарном, экономическом, политическом, дипломатическом и военном. Не может быть никаких сомнений, что Украина победит", - заявила представительница ЕС по вопросам внешних отношений и политики безопасности, вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас.

Кто в санкционном списке

В санкционный список попали 54 человека и 30 организаций России, Китая и КНДР, в частности ограничения касаются российского теневого флота.

Также санкции введены против военных РФ, причастных к удару по "Охматдету", руководства компаний в энергетическом секторе, лиц, ответственных за депортацию детей, пропаганду и обход санкций.

Впервые наложены полноценные санкции (запрет на поездки, замораживание активов, запрет предоставлять экономические ресурсы - ред.) на различных китайских субъектов, которые поставляют компоненты для беспилотников и микроэлектронные компоненты для поддержки России

Расширен список судов, на которые распространяется запрет доступа к портам и запрет на предоставление услуг, связанных с морским транспортом. Санкции направлены против танкеров из стран, не являющихся членами ЕС и являющихся частью "теневого флота" Путина. 52 судна, происходящие из третьих стран, стали сегодня объектами санкций на этих основаниях, таким образом, общее количество судов, попавших под действие санкций, достигло 79.

В список попали 32 новых субъекта в список тех, кто поддерживает военно-промышленный комплекс России в ее агрессивной войне против Украины. К ним будут применены более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности. Отмечается, что некоторые из этих предприятий расположены в третьих странах - Китай, Индия, Иран, Сербия, Объединенные Арабские Эмираты и Сербия.

Санкции против России

Евросоюз ввел масштабные санкции против России из-за полномасштабного вторжения в Украину. Они охватывают запреты на импорт российской нефти и нефтепродуктов, замораживание активов ключевых российских компаний, финансовые ограничения, а также ограничения экспорта технологий, оборудования и товаров двойного назначения. Санкции коснулись тысяч лиц и компаний, причастных к агрессии, включая чиновников, военных, пропагандистов и олигархов.

Кроме экономического давления, ЕС сосредоточился на сокращении зависимости от российских энергоносителей, вводя ценовые ограничения на нефть и усиливая контроль за соблюдением санкций. В рамках поддержки Украины и сдерживания российской агрессии санкции постоянно усиливаются, а их эффект ощутимо влияет на российскую экономику, ограничивая доступ к мировым рынкам и технологиям.