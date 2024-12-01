ЕС весь год будет предоставлять Украине ежемесячно по 1,5 миллиарда евро помощи, - Кошта

Украина получит от Европейского союза в течение 2025 года ежемесячно по 1,5 млрд евро в рамках финансовой помощи. Выплаты таких траншей начнутся с января.
Об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
По словам Кошта, уже в декабре Евросоюз выделит Украине дополнительные 4,2 млрд евро, чтобы "поддержать украинский бюджет".
"Вдобавок к этому начиная со следующего месяца мы будем предоставлять еще круглый год ежемесячно по 1,5 млрд евро помощи", - сказал президент Евросовета.
Кошта уточнил, что эти средства ЕС получит от использования замороженных российских активов, и они также "могут быть использованы для военных целей".
Как отметил президент Европейского совета, блок продолжит оказывать Украине финансовую, военную, экономическую, энергетическую и гуманитарную помощь на фоне продолжающейся российской агрессии и постоянных обстрелов гражданской инфраструктуры, в том числе энергетических объектов.
"Мы хотим сказать украинцам, что поддерживаем вас с начала этой агрессивной войны, и вы можете и дальше на нас полагаться. В том, что касается энергетики, мы приобщимся к ремонту существующих генерирующих способностей, насколько сможем", - добавил Кошта.
Кроме того, добавил он, Евросоюз планирует усиление давления на экономику страны-агрессора, и Брюссель готовит 15-й пакет санкций в отношении РФ.
Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что доходы от замороженных российских активов направят на производство украинского оружия. Речь идет об около миллиарда евро со второго транша ЕС.
Также сообщалось, что недавно премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал выделение Украине 50 млрд. долларов под замороженные российские активы.
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