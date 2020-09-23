ЄС вимагає швидко вирішити ситуацію навколо НАБУ

Євросоюз стурбований подіями навколо антикорупційних органів в Україні. У Брюсселі наголошують на правової, конституційної ясності навколо НАБУ, "яка повинна бути відновлена дуже швидко".
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів посол Європейського союзу в Україні Матті Маасікас.
"Ми стурбовані деякими подіями навколо антикорупційної архітектури. В ЄС часто цитують слова Жана Монне, одного з батьків-засновників ЄС:" Нічого неможливо без людей, ніщо не міцно без інституцій ". Антикорупційні інституції були створені за час після Революції гідності. Це робилося для показухи. Потрібно вірити в них, і, звичайно, бути терплячими. Побудова інституцій не відбувається за день", - сказав він.
Маасікас підкреслив, що ЄС не коментує рішення Конституційного суду щодо НАБУ.
"Але ми хочемо зробити акцент на правовій, конституційній ясності навколо НАБУ, яка повинна бути відновлена дуже швидко. Це повинно бути пріоритетом для влади", - сказав він.
Посол ЄС відзначив, що в загальному і цілому антикорупційні інституції в Україні працюють.
"Ми вже бачили перші вироки від антикорупційного суду. І вкрай необхідно бачити підтримку від влади цим інституціям", - сказав він.
У той же час Маасікас підкреслив, що є члени парламенту, які, як видається, просто ненавидять всю цю антикорупційну архітектуру.
"Індикатор - наскільки швидко і рішуче буде вирішена юридична ситуація навколо НАБУ. Це показник того, наскільки влада серйозно і щиро це все сприймають", - сказав він.