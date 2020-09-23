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ЄС вимагає швидко вирішити ситуацію навколо НАБУ

Київ, Середа 23 вересня 2020 07:02
ЄС вимагає швидко вирішити ситуацію навколо НАБУ
Фото: Матті Маасікас (wikimedia)
Автор: РБК-Україна

Євросоюз стурбований подіями навколо антикорупційних органів в Україні. У Брюсселі наголошують на правової, конституційної ясності навколо НАБУ, "яка повинна бути відновлена дуже швидко".

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів посол Європейського союзу в Україні Матті Маасікас.

"Ми стурбовані деякими подіями навколо антикорупційної архітектури. В ЄС часто цитують слова Жана Монне, одного з батьків-засновників ЄС:" Нічого неможливо без людей, ніщо не міцно без інституцій ". Антикорупційні інституції були створені за час після Революції гідності. Це робилося для показухи. Потрібно вірити в них, і, звичайно, бути терплячими. Побудова інституцій не відбувається за день", - сказав він.

Маасікас підкреслив, що ЄС не коментує рішення Конституційного суду щодо НАБУ.

"Але ми хочемо зробити акцент на правовій, конституційній ясності навколо НАБУ, яка повинна бути відновлена ​​дуже швидко. Це повинно бути пріоритетом для влади", - сказав він.

Посол ЄС відзначив, що в загальному і цілому антикорупційні інституції в Україні працюють.

"Ми вже бачили перші вироки від антикорупційного суду. І вкрай необхідно бачити підтримку від влади цим інституціям", - сказав він.

У той же час Маасікас підкреслив, що є члени парламенту, які, як видається, просто ненавидять всю цю антикорупційну архітектуру.

"Індикатор - наскільки швидко і рішуче буде вирішена юридична ситуація навколо НАБУ. Це показник того, наскільки влада серйозно і щиро це все сприймають", - сказав він.

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