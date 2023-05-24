ЕС и США намерены ограничить инвестиции в Китай, - Bloomberg

Партнеры будут стремиться согласовать свои подходы к проверке инвестиций, "для недопущения, чтобы капитал, опыт и знания наших компаний поддерживали технологические достижения стратегических конкурентов таким образом, который угрожает нашей национальной безопасности", говорится в проекте заявления встречи на высокому уровне в Швеции.

Высокопоставленные официальные лица ЕС и США хотят использовать заседание Совета по торговле и технологиям, которое состоится 30-31 мая, для укрепления своего сотрудничества в решении проблем напористого подъема Китая и проблем, связанных с вторжением России в Украину. Встреча состоится в тот момент, когда Еврокомиссия планирует представить в следующем месяце стратегию экономической безопасности блока.

ЕС пытается отточить свою стратегию в отношении Китая. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен недавно изложила видение снижения рисков, но не отхода от Пекина. Новый подход Европы немного приближает ее к более жесткой позиции Вашингтона.

Опасности из Пекина

После вторжения в Украину экономическая безопасность стала более приоритетной задачей для стран Большой семерки. Чиновники обсуждают, как лучше координировать инструменты, включая проверку инвестиций и экспортный контроль, в то же время они изучают новые варианты политики, доступные для целостного устранения рисков национальной безопасности, создаваемых некоторыми странами.

В частности, ЕС и США вместе со странами-единомышленниками планируют бороться с нерыночной политикой и практикой - формулировка, используемая для описания Китая - в таких областях, как чипы, и "изучать совместные меры для решения этой политики и ее последствий", говорится в проекте заявления. Текст все еще может быть изменен и должен быть одобрен государствами-членами до его принятия на следующей неделе.

Оба партнера приступили к выявлению сети предприятий третьих стран, получающих выгоду от государственных или контролируемых государством инвестиционных фондов, а также искажений, вызванных этими фондами.

Отношения между ЕС и США

Встреча на следующей неделе проводится, поскольку обе стороны пытаются решить проблемы, связанные с законом президента США Джо Байдена о зеленых стимулах. По словам высокопоставленного представителя блока, несмотря на трения по этому вопросу, а также трудности в решении других проблемных моментов, таких как новое соглашение по стали и алюминию, позволяющее избежать тарифов, ЕС считает, что его отношения с США находятся на правильном пути.

Обе стороны также привержены продвижению своего сотрудничества в области новых технологий, включая искусственный интеллект, квантовые вычисления и следующее поколение беспроводной связи (6G), в то же время они сотрудничают, чтобы предотвратить гонку субсидий в полупроводниковом секторе.

ЕС и США также стремятся договориться о дальнейшем снижении рисков, связанных с искусственным интеллектом. Большие языковые модели, такие как ChatGPT, теперь находятся в центре внимания после того, как эти инструменты стали общедоступными.

"Недавние разработки в области генеративного ИИ подчеркивают масштаб возможностей и необходимость устранения связанных с ними рисков", - говорится в проекте. В попытке согласовать то, как ЕС и США регулируют ИИ, обе стороны создают группу экспертов для определения терминологии ИИ, сотрудничества в области стандартов и инструментов и мониторинга рисков. Они также разрабатывают 65 ключевых терминов, чтобы подчеркнуть риск-ориентированный подход к регулированию ИИ.