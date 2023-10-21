ЕС и США помогут разработать план восстановления Украины

Европейский Союз и США готовы помочь Украине разработать "План Украины" - документа с перечнем реформ. План поможет приблизить вступление в Евросоюз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, выпущенное по итогам саммита ЕС - США, состоявшегося в пятницу 20 октября.
Соединенные Штаты и Европейский Союз в пятницу подтвердили готовность поддерживать Украину "столько, сколько будет нужно", в частности, в разработке Плана Украины - документа с перечнем реформ и приоритетов в восстановлении.
Европейские и американские лидеры заявили, что нужно помочь Украине, чтобы Россия не смогла разрушить ее экономику.
"Как сопредседателя вместе с Украиной, Межведомственной донорской координационной платформы мы работаем вместе с Украиной над разработкой ее Плана Украины (Ukraine Plan), который является частью ее европейского пути", - написано в заявлении.
План должен включать в себя реформы в экономике, верховенстве права и демократизации, а также помощь в восстановлении и реконструкции, подчеркивают лидеры США и ЕС.
Они отдельно подтверждают, что будут продолжать предоставлять Украине финансирование для достижения этих целей - в частности, защиты, ремонта и восстановления ее энергетического сектора в соответствии со стандартами ЕС.
"Мы признаем приверженность Украине и ее прогрессу в осуществлении реформ и подчеркиваем стратегическую важность процесса вступления в ЕС", - добавляют авторы заявления.
План Украины - это программа восстановления и развития страны на ближайшие 4 года.
План будет состоять из шести блоков, которые сформируют видение развития экономики Украины.
План должен быть амбициозным, но реалистичным. Если пункты плана не будут выполнены, финансирование будет потеряно.
Ранее, мы писали, что США хотят уменьшить ежемесячный размер помощи Украине.
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