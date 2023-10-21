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ЕС и США помогут разработать план восстановления Украины

Фото: ЕС и США разработают "План Украины" (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Европейский Союз и США готовы помочь Украине разработать "План Украины" - документа с перечнем реформ. План поможет приблизить вступление в Евросоюз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, выпущенное по итогам саммита ЕС - США, состоявшегося в пятницу 20 октября.

Соединенные Штаты и Европейский Союз в пятницу подтвердили готовность поддерживать Украину "столько, сколько будет нужно", в частности, в разработке Плана Украины - документа с перечнем реформ и приоритетов в восстановлении.

Европейские и американские лидеры заявили, что нужно помочь Украине, чтобы Россия не смогла разрушить ее экономику.

"Как сопредседателя вместе с Украиной, Межведомственной донорской координационной платформы мы работаем вместе с Украиной над разработкой ее Плана Украины (Ukraine Plan), который является частью ее европейского пути", - написано в заявлении.

План должен включать в себя реформы в экономике, верховенстве права и демократизации, а также помощь в восстановлении и реконструкции, подчеркивают лидеры США и ЕС.

Они отдельно подтверждают, что будут продолжать предоставлять Украине финансирование для достижения этих целей - в частности, защиты, ремонта и восстановления ее энергетического сектора в соответствии со стандартами ЕС.

"Мы признаем приверженность Украине и ее прогрессу в осуществлении реформ и подчеркиваем стратегическую важность процесса вступления в ЕС", - добавляют авторы заявления.

Что входит в "План Украины"

План Украины - это программа восстановления и развития страны на ближайшие 4 года.

План будет состоять из шести блоков, которые сформируют видение развития экономики Украины.

  • макрофинансовые сценарии восстановления;
  • основные и секторальные реформы (управление госимуществом и приватизация, человеческий капитал, бизнес-климат, финансовый сектор);
  • стратегии развития ключевых секторов экономики;
  • блок по увеличению способности для усвоения инвестиций;
  • кросссекционные темы - евроинтеграция, цифровизация, региональное развитие и климат.

План должен быть амбициозным, но реалистичным. Если пункты плана не будут выполнены, финансирование будет потеряно.

Ранее, мы писали, что США хотят уменьшить ежемесячный размер помощи Украине.

 

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