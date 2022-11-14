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ЕС и Канада расширили санкции против России: кто попал под ограничения

Фото: ЕС и Канада расширили санкции против России (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 14 ноября, Европейский союз и Канада добавили в санкционные списки 31 гражданина России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный журнал ЕС и страницу пресс-службы премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Евросоюз включил восемь граждан России и двух граждан Сирии, а также сирийскую металлургическую компанию в черный список за распространение химического оружия. Все российские граждане названы агентами ФСБ, связанными с отравлением российского оппозиционного политика Алексея Навального.

"Учитывая сохраняющуюся угрозу, связанную с распространением химического оружия, ЕС включил 10 физических и одно юридическое лицо в черный список за распространение химического оружия", - говорится в документе

В приложении к нему перечислены восемь граждан России, а также два сирийских бизнесмена Шади и Назир Хоурани, совладельцы металлургической компании MHD Houranieh & Sons, которую ЕС назвал ответственным за обеспечение сырьем производств химического оружия в Сирии. Эта же компания включена в черный список как юрлицо.

Канада также вводит дополнительные санкции против россиян. Эти санкции направлены против 23 сотрудников органов юстиции и безопасности России, в том числе сотрудников полиции и следователей, прокуроров, судей и тюремных служащих, причастных к грубым и систематическим нарушениям прав человека в отношении лидеров российской оппозиции.

Канада уже ввела санкции в отношении более 1400 физических и юридических лиц после незаконного и неспровоцированного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Напомним, что ранее Европейский Союз продлил на год санкции против России, направленные на борьбу с применением и распространением химического оружия.

Ранее Канада объявила о введении новых санкций против России. Под ограничения попали еще 35 граждан, включая руководителей компании "Газпром"

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