ЕС и G7 определили предельную цену на российскую нефть, - WSJ

"США и их союзники стремятся согласовать уровень ограничения цены на российскую нефть уже в среду, причем официальные лица обсуждают его установку на уровне около 60 долларов за баррель, поскольку группа спешит воплотить план в действие до 5 декабря", - говорится в сообщении.

Отмечено, что предел цены является центром усилий Запада наложить санкции на Россию за ее вторжение в Украину. Непроверенный проект санкций должен начаться 5 декабря после столкновения с задержками этой осенью, поскольку G7 было трудно сгладить последние детали сложного плана.

Сообщается, что послы 27 стран-членов Европейского Союза должны встретиться в среду, 23 ноября, чтобы прийти к согласию по цене. Блок должен согласовать предельную цену единогласно. G7 стремится утвердить ограничения синхронно с ЕС.

Целью плана, активно продвигаемого министром финансов Джанет Еллен, является сокращение доходов от российского экспорта энергоносителей, избегая при этом резкого роста цен на нефть, когда в начале следующего месяца начнет действовать европейское эмбарго на импорт российской нефти.

ЕС уже поддержал механизм утверждения ограничения цены, но осталось несколько нерешенных вопросов, которые страны-члены должны были согласовать. Одним из них была цена нефтяного потолка, которая остается спорной. Ряд стран, в том числе Польша и Литва, требуют значительно более низкого лимита, установленного вокруг цены добычи, которая, по словам польских чиновников, составляет около 20 долларов за баррель.

"Если вы вводите ограничение цены на уровне 60, 65 долларов, это звучит разумно с точки зрения наших союзников. Но с нашей точки зрения, как я уже говорил, мы хотели бы видеть возможный минимум, являющийся предельной себестоимостью производства", - сказал советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

ЕС также находился под сильным давлением Вашингтона и Лондона, чтобы внести поправки к элементу своего законодательства, согласно которому судам, нарушающим лимит цен, запрещено получать нефтяные услуги ЕС, такие как брокерские или страховые услуги.

Согласно компромиссу, достигнутому представителями США и государств-членов ЕС, запрет для судов теперь будет ограничен по времени.

Греция, Мальта и Кипр, каждая из которых имеет большую морскую промышленность, должны будут подписать компромисс, чтобы ЕС продвигался вперед с ограничением цен.