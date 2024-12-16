ЕС создаст альтернативу Starlink за 10,6 млрд евро

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

ЕС подписал контракты на начало работы над IRIS2, многоорбитальной сетью из 290 спутников, которая должна быть полностью введена в эксплуатацию к 2030 году и которая сможет обслуживать европейские правительства, военных, а также частных клиентов.

ЕС обеспокоен зависимостью от частной службы после того, как военные по всему миру проявили интерес к приложениям Starlink. План, который будет реализован через государственно-частное партнерство, направлен на то, чтобы IRIS2 стал европейской альтернативой сторонним игрокам.

ЕС инвестирует 6 млрд евро, компании выделят 4,1 млрд евро, а Европейское космическое агентство предоставит 550 млн евро. Контракт будет действовать в течение 12 лет, и часть инвестиций ЕС будет зависеть от одобрения государств-членов блока.

Новый комиссар блока по обороне и космосу Андрюс Кубилюс приветствовал подписание как "важный шаг вперед" для безопасности и обороны блока, заявив, что Европа находится под угрозой во многих отношениях, в том числе из-за глушения навигационных сигналов Россией.

"Во время войны мы не можем позволить себе потерять связь", - сказал он.

Starlink был существенным фактором во время войны России против Украины, где армия Киева использовала его для проведения военных операций. Консультативная роль Маска в будущей администрации Дональда Трампа поднимает дополнительные вопросы о том, как эта роль может повлиять на операции Starlink.

"В отрасли ходит такая история, что Starlink победил, а все остальные мертвы, верно? Это неправда", - сказал генеральный директор SES Адель Аль-Салех в интервью Bloomberg. "Они вкладывают много денег, поэтому с ними очень трудно конкурировать. Однако каждая страна и каждое государство хотят иметь суверенитет и независимость. Даже небольшие страны стремятся запустить спутник".

Аль-Салех заявил, что контракт IRIS2 позволит таким компаниям, как SES, которая разрабатывает спутники, работающие на более высокой орбите, чем Starlink, процветать, поскольку ЕС является их "основным клиентом".

SES и другим компаниям также будет разрешено продавать часть своих услуг коммерческим клиентам, а представитель Европейской комиссии заявил, что около половины мощностей спутников будет зарезервировано для нужд правительства.