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Терминалы Starlink помогли РФ продвинуться на фронте и захватить Угледар, - WP

Украина, Воскресенье 13 октября 2024 18:16
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Терминалы Starlink помогли РФ продвинуться на фронте и захватить Угледар, - WP Фото: терминалы Starlink помогли РФ продвинуться на фронте (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Терминалы Starlink помогли РФ продвинуться на фронте. В частности, с их помощью россиянам удалось захватить Угледар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Издание отмечает, что ранее украинская армия имела главное преимущество над россиянами, численно превосходящими и лучше вооруженными - доступ к интернету через терминалы Starlink, однако теперь их используют и оккупанты.

Нелегальные терминалы Starlink позволяют россиянам:

  • использовать спутниковый интернет для улучшения координации во время штурмов,
  • совершать больше вылетов беспилотников
  • бить украинские войска точным артиллерийским огнем.

Заметим, что терминалы Starlink, которые дают командирам возможность видеть поле боя в реальном времени с помощью беспилотников и обеспечивают безопасную связь между военными, подпадают под запрет поставок американской электроники в Москву.

Тем не менее издание пишет, что, по словам украинских военных, существует успешный черный рынок снабжения терминалов Starlink россиянам на фронте, и их распространение стало важным фактором недавних побед России во время наступления.

Офицер 72-й механизированной бригады, защищавшей район Угледара с 2022 года и недавно вынужденный отступить, назвал использование Россией комплекса Starlink одним из важных факторов, наряду с нехваткой живой силы и вооружения, ускоривших падение Угледара.

Напомним, за время продолжающейся войны неоднократно появлялась информация, что россияне активно используют Starlink в войне против Украины.

Более того, недавно выяснилось, что россияне установили в ударные дроны "Шахед" спутниковую связь Starlink. Это позволяет врагу использовать беспилотники для разведки.

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