ЕС сдерживает санкции против российского СПГ, чтобы иметь козырь в торгах с США, - Reuters

Евросоюз не торопится с санкциями против российского СПГ, чтобы не потерять рычаги в переговорах с США. Брюссель боится усиления энергозависимости от Вашингтона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным издания, европейские чиновники отказались от идеи настаивать на запрете импорта российского сжиженного природного газа из ЕС в будущих пакетах из-за сопротивления некоторых правительств и неопределенности относительно альтернативных источников.
По данным источников издания, Комиссия хочет разработать новую дорожную карту, чтобы прекратить зависимость блока от российских энергоресурсов до 2027 года. План должен быть объявлен в начале мая, но деталей пока мало.
Ожидается, что Комиссия предложит 17-й пакет санкций против России до июня, хотя официальные лица говорят, что работа над мерами продвигается медленно.
Последний раз идею запрета импорта российского СПГ с правительствами ЕС выдвинули в январе, когда она Комиссия завершала свое 16-е пакетное предложение.
Издание пишет, что президент США Дональд Трамп несколько раз заявлял, что хочет, чтобы ЕС покупал больше американского газа, и официальные лица ЕС рассматривают задержки санкций против импорта российского СПГ, как возможный инструмент переговоров, чтобы убедить администрацию США снизить тарифы.
Глава ЕС по вопросам торговли встретился с американским коллегой в понедельник, чтобы обсудить начало переговоров. Комиссия заявила, что встреча была частью "обзора" и отметила, что Вашингтон еще не прояснил свои требования.
"ЕС выполняет свою часть. Теперь необходимо, чтобы США определили свою позицию. Как и в любых переговорах, это должна быть улица с двусторонним движением", - говорится в заявлении.
Один чиновник сказал, что Комиссия не хочет рисковать потерей российского СПГ из-за санкций и таким образом уступить свою власть на переговорах.
Издание пишет, что Комиссия и правительства ЕС опасаются создания новой зависимости от Соединенных Штатов, которые являются третьим по величине поставщиком газа в блок после России и Норвегии.
Заметим, что с начала полномасштабной войны России против Украины западные страны начали постепенно отказываться от российских энергоносителей. В частности ЕС, США и их союзники сократили импорт нефти, газа и угля из РФ, введя санкции и ограничения.
В то же время на днях Reuters подробнее писал о том, что Европейская комиссия планирует объявить детальную стратегию по поэтапному отказу от импорта российской нефти и газа.
Напомним, ранее сегодня глава Министерства энергетики Бельгии Матье Бие отметил, что любые разговоры о том, что Запад может восстановить энергетические связи с Российской Федерацией являются "иллюзорными". Никто не будет действовать так, будто ничего не произошло.
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