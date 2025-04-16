ЕС сдерживает санкции против российского СПГ, чтобы иметь козырь в торгах с США, - Reuters

По данным издания, европейские чиновники отказались от идеи настаивать на запрете импорта российского сжиженного природного газа из ЕС в будущих пакетах из-за сопротивления некоторых правительств и неопределенности относительно альтернативных источников.

ЕС разработает новую дорожную карту

По данным источников издания, Комиссия хочет разработать новую дорожную карту, чтобы прекратить зависимость блока от российских энергоресурсов до 2027 года. План должен быть объявлен в начале мая, но деталей пока мало.

Ожидается, что Комиссия предложит 17-й пакет санкций против России до июня, хотя официальные лица говорят, что работа над мерами продвигается медленно.

Последний раз идею запрета импорта российского СПГ с правительствами ЕС выдвинули в январе, когда она Комиссия завершала свое 16-е пакетное предложение.

Зависимость ЕС от газа США

Издание пишет, что президент США Дональд Трамп несколько раз заявлял, что хочет, чтобы ЕС покупал больше американского газа, и официальные лица ЕС рассматривают задержки санкций против импорта российского СПГ, как возможный инструмент переговоров, чтобы убедить администрацию США снизить тарифы.

Глава ЕС по вопросам торговли встретился с американским коллегой в понедельник, чтобы обсудить начало переговоров. Комиссия заявила, что встреча была частью "обзора" и отметила, что Вашингтон еще не прояснил свои требования.

"ЕС выполняет свою часть. Теперь необходимо, чтобы США определили свою позицию. Как и в любых переговорах, это должна быть улица с двусторонним движением", - говорится в заявлении.

Один чиновник сказал, что Комиссия не хочет рисковать потерей российского СПГ из-за санкций и таким образом уступить свою власть на переговорах.

Издание пишет, что Комиссия и правительства ЕС опасаются создания новой зависимости от Соединенных Штатов, которые являются третьим по величине поставщиком газа в блок после России и Норвегии.