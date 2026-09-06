ЕС стал еще зависимее от газа РФ, несмотря на запрет, но Украина может это прекратить, - СМИ

Отмечается, что в текущем году европейские страны продолжают покупать российский сжиженный природный газ (СПГ). Более того, в первом квартале импорт российского СПГ в Европу достиг рекордного с начала полномасштабной войны уровня.

По данным Kpler и Urgewald, в первой половине 2026 г. российский завод "Ямал СПГ" отправил в Европу 136 танкеров (!), что составляло около 97% всех его поставок.

Основными покупателями русского СПГ в Европе стали Франция, Испания и Бельгия.

В то же время ЕС уже принял решение о постепенном отказе от российского газа. Импорт российского СПГ по долгосрочным контрактам должен быть прекращен с 1 января 2027, а полностью российский СПГ должен исчезнуть с рынка ЕС до конца 2026 года.

Как Украина может остановить экспорт российского газа

Российский СПГ имеет важную уязвимость – для его транспортировки с Ямальского полуострова требуются специальные ледоколамные танкеры класса Arc7.

Флот, обслуживающий "Ямал СПГ", состоит только из 15 таких судов. Поэтому, по оценке ntv, удары по танкерам могли бы серьезно усложнить экспорт российского газа.

В то же время, издание предупреждает, что такой сценарий может создать дипломатические проблемы для Украины. Суда имеют западных владельцев, в том числе греческих, британских и японских. Потому их атака может вызвать негативную реакцию со стороны западных стран.

Другой вариант – удары по российским СПГ-терминалам . По данным издания, в России сейчас есть пять таких объектов.

Два из них – Высоцк и Портова на Балтийском море – находятся в пределах потенциальной досягаемости украинских беспилотников. В то же время большие объекты на Ямальском полуострове расположены гораздо дальше.

Украина уже демонстрировала способность наносить удары по целям на расстоянии более 2000 км. Дальнейшее увеличение дальности украинских дронов потенциально может позволить доставать в отдаленные российские энергетические объекты.

Сколько Россия зарабатывает на газе

По данным Еврокомиссии, доля российского газа в общем импорте ЕС сократилась с 45% в 2021 году до 12% в 2025 году. В 2025 году страны ЕС все еще импортировали около 36 млрд. кубометров российского газа.

ЕС планирует полностью избавиться от зависимости от российского газа до 2027 года. В то же время, украинские удары по газовой инфраструктуре РФ потенциально могут ускорить сокращение российского присутствия на европейском энергетическом рынке.