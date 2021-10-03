RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

ЄС може створити військову місію в Україні, - Welt

Автор: Анастасія Рокитна

ЄС розглядає можливість створення військової навчальної місії в Україні. Військово-консультативна і навчальна місія ЄС стала б вираженням солідарності з Україною через триваючу військову діяльність РФ на кордонах з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Welt am Sonntag.

Через не спадаючу напруженість між Україною і РФ, в ЄС розглядають формування незалежної військової навчальної місії під назвою "Військова консультативна і навчальна місія ЄС в Україні" (EUATM), пише видання.

На створенні військової місії наполягають Литва, Латвія, Естонія, а також Польща, Румунія і Словаччина. Крім того, таку позицію підтримують Швеція і Фінляндія.

Наприкінці липня керівники МЗС і Міноборони України направили голові європейської дипломатії Жозепу Боррелю секретне звернення з проханням про її створення. Також ЄС розглядає низку інших способів посилення військового потенціалу Збройних сил України.

Серед них розширення консультативної місії ЄС щодо реформи сектору цивільної безпеки України, яка існує з 2014 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзУкраїна