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Рада ЄС затвердила правила транскордонних подорожей

П'ятниця 24 липня 2020 21:12
Рада ЄС затвердила правила транскордонних подорожей
Фото: ЄС (twitter.com/EU_Commission)
Автор: РБК-Україна

В правила транскордонних подорожей ходять соціальне дистанціювання і масковий режим

Рада ЄС затвердила ряд правил, спрямованих на мінімізацію ризику зараження в транскордонних системах колективного пасажирського транспорту. Рада також пропонує Комісії та державам-членам продовжувати координувати дії по застосуванню транспортних керівних принципів.

Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС.

"У своїх висновках Рада просуває ряд основних заходів гігієни та інфекційного контролю, які повинні застосовуватися до всіх транскордонним службам колективного пасажирського транспорту", - йдеться в заяві.

Рекомендовані заходи містить, серед іншого:

  • фізичне дистанціювання або, де це неможливо, використання масок;
  • більш широке використання цифрових квитків та перевірок квитків цифровим способом;
  • дотримання високих стандартів циркуляції свіжого повітря і чистоти транспортних засобів.

Нагадаємо, ЄС дозволив відкрити кордони для деяких категорій українців.

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