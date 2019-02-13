У ЄС узгодили поправки до газової директиви по "Північному потоку-2"

У Єврокомісії повідомили, що нові правила підвищать конкуренцію між постачальниками газу

Представители Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии согласовали проект поправок к газовой директиве ЕС, касающиеся проекта "Северный поток-2". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Еврокомиссии.

Целью поправок является совершенствование существующей газовой директивы и обеспечения того, чтобы принципы энергетического законодательства ЕС применялись ко всем газопроводам до и из третьих стран. В Еврокомиссии сообщили, что новые правила повысят конкуренцию между поставщиками газа и увеличат энергетическую безопасность во всем ЕС.

"Сегодняшняя договоренность соответствует этой цели. Она гарантирует, что положения газовой директивы применяются на территории ЕС (суша и море) и обеспечивают эффективный надзор за применением правил внутреннего рынка ЕС национальными органами, которые контролируются Комиссией. Это важный шаг к хорошо функционирующему, прозрачному и конкурентоспособному внутреннему газовому рынку ЕС, где все поставщики действуют согласно правилам ЕС", - говорится в сообщении.

Отметим, депутат Европарламента Ежи Бузек написал в Twitter, что в ЕС договорились о поправке к газовой директиве.

"Нам удалось договориться о поправке к газовой директиве! Мы находимся в совершенно новой реальности: каждый газопровод, не входящий в ЕС, включая "Северный поток-2", будет регулироваться законодательством ЕС, в том числе и в морской части. Это лучшая гарантия безопасности поставок газа и его доступные цены", - написал он.

Теперь газовую директиву должны утвердить Европарламент и Совет ЕС, а в национальное законодательств государств-членов, она должна быть интегрирована в течение 9 месяцев.

Напомним, в МИД Украины заявили, что для Украины важное решение всех европейских институтов по распространению энергетического законодательства Евросоюза на газопровод "Северный поток-2", которое будет определять модальность применения в будущем европейского права в случае возникновения спорных вопросов по газу.

Добавим, Германия и Франция урегулировали спор вокруг российского газового проекта "Северный поток-2" и достигли компромисса по Газовой директиве.