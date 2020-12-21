ЄС узгодив ціну за вакцину від COVID-19 компанії Pfizer

Європейський Союз узгодив ціну за вакцину проти коронавірусу розробки американського фармгіганта Pfizer і німецької біотехнологічної компанії BioNTech. Одна доза буде коштувати 15,5 євро (18,9 долара).

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Як повідомляється, ціна контракту на поставку ЄС 300 млн доз препарату декілька нижче тієї, по якій домовилися купувати вакцину влади США.

Очікується, що Європейське агентство лікарських препаратів винесе рішення по вакцину вже в понеділок, 21 грудня. У свою чергу Єврокомісія оголосила, що через 2 дні після цього зможе дозволити використання вакцини в країнах ЄС.

Нагадаємо, вакцина від COVID-19 Pfizer і BioNTech показала 95%-ву ефективність.

Крім того, раніше в американській корпорації Johnson & Johnson заявили, що їх вакцина проти коронавірусу буде коштувати менше ніж 10 доларів.

Також повідомлялося, що Україна обговорює з представниками Європейського Союзу можливість надання вакцини від коронавірусу.