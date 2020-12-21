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ЕС согласовал цену за вакцину от COVID-19 компании Pfizer

Автор: Андрей Козловский

Европейский Союз согласовал цену за вакцину против коронавируса разработки американского фармгиганта Pfizer и немецкой биотехнологической компании BioNTech. Одна доза будет стоить 15,5 евро (18,9 долларов).

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Об этом сообщает

Как сообщается, цена по контракту на поставку ЕС 300 млн доз препарата несколько ниже той, по которой договорились покупать вакцину власти США.

Ожидается, что Европейское агентство лекарственных препаратов вынесет решение по вакцине уже в понедельник, 21 декабря. В свою очередь Еврокомиссия объявила, что через 2 дня после этого сможет разрешить использование вакцины в странах ЕС.

Напомним, вакцина от COVID-19 Pfizer и BioNTech показала 95%-ную эффективность.

Кроме того, ранее в американской корпорации Johnson & Johnson заявили, что их вакцина против коронавируса будет стоить меньше чем 10 долларов.

Также сообщалось, что Украина обсуждает с представителями Европейского Союза возможность предоставления вакцины от коронавируса.

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