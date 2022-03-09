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ЄС погодив санкції проти 14 російських олігархів

Автор: Валерія Поліщук

Європейський союз погодився ввести санкції щодо ще 14 російських олігархів. Зокрема, через повномасштабне вторгнення Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Єврокомісії.

Санкційний список проти Росії розширюється за рахунок 160 осіб, у тому числі в нього додані ще 14 олігархів і великих бізнесменів з Росії, а також 146 членів Ради Федерації.

В цілому під санкціями ЄС тепер будуть перебувати 862 фізичних і 53 юридичних особи з Росії.

Війна Росії проти України триває 14 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Санкції проти РосіїВійна Росії проти України