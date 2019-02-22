ЄС погодив правила авіабезпеки на випадок Brexit без угоди

Йдеться про сертифікацію певної аеропродукції

Послы стран ЕС согласовали меры для сохранения безопасности авиационных сообщений на случай выхода Британии из Евросоюза (Brexit) без соглашения. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Европейского Совета.

Речь идет о сертификации определенной аеропродукции, запасных частей и полномочий персонала, привлеченного к эксплуатации и обслуживанию авиационной техники.

"ЕС предпринимает шаги для обеспечения высокого уровня авиационной безопасности в собственном воздушном пространстве на случай, если Великобритания будет выходить из ЕС без согласованной сделки. Послы стран-членов в формате Комитета постоянных представителей согласовали договоренность с Европейским Парламентом по проекту правил относительно продолжения авиационных сертификатов", - говорится в сообщении.

Напомним, глава Международной ассоциации воздушного транспорта Александр де Жунак заявлял о возможном нарушении авиасообщения в Европе, в случае Brexit без заключения соглашения с ЕС. Де Жунак отметил, что ранее были приняты руководящие принципы IATA, которые касаются авиаперевозок между Британией и ЕС, но они построены и учитывают уровни воздушного трафика 2018 года, в то время как в 2019 году ожидается рост объема пассажирских перевозок в Европе.

РБК-Украина писало, что глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер не исключил "жесткий" Brexit. Ранее британские депутаты поручили Мэй добиться изменений положения договора о гарантии сохранения "прозрачности" границ между Республикой Ирландия и Северной Ирландией.