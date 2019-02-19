ЄС не змириться з жодним актом насильства в Азовському морі, - Туск

Туск підкреслив, що ЄС не відмовиться від санкцій до виконання РФ своїх зобов'язань

Европейский союз не смирится ни с одним актом насилия в Азовском море. Об этом сообщил президент Европейского совета Дональд Туск во время выступления в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

Он также отметил, что ЕС никогда не признает российскую аннексию Крыма.

"Европейский союз не смирится ни с одним актом насилия в Азовском море. Сделаю все, чтобы в этом ЕС оставался единым", - заявил Туск.

Глава Совета Европы подчеркнул, что ЕС не откажется от санкций против РФ до прекращения Россией агрессии.

"Могу повторить перед вами от имени всего Европейского союза: мы с вами! Европа никогда не признает российскую аннексию Крыма и не откажется от санкций, пока Россия не выполнит свои обязательства", - сообщил он.

Напомним, глава парламента Андрей Парубий открыл специальное заседание ВР в связи с пятой годовщиной с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. В заседании принимают участие президент Петр Порошенко и Дональд Туск.

Как писало РБК-Украина ранее, Порошенко поблагодарил Туска за решение Совета Европейского союза о введении "азовского пакета" санкций.

Подчеркнем, Совет министров иностранных дел ЕС одобрил "азовский пакет санкций" против Российской Федерации.