ЕС одобрил для Украины рекордный разовый платеж в размере почти 8 млрд евро

Решение принял Совет ЕС. Она сделала это после того, как Украина выполнила более 20 шагов Плана Украины.

По словам нардепки, эти шаги касаются судебной системы, борьбы с коррупцией и отмыванием денег, финансовых рынков, управления государственными активами, энергетики и других отраслей.

Около 5 миллиардов евро этого транша поступят по кредиту Ukraine Support Loan на 2026 год.

Это будет девятый платеж по программе Ukraine Facility. После его перечисления общая сумма, полученная Украиной по Плану Украины с середины 2024 года, превысит 40 миллиардов евро.

В настоящее время в Брюсселе с рабочим визитом находится премьер-министр Украины Сергей Корецкий. В ходе визита обсудят выполнение реформ для евроинтеграции и дальнейшую финансовую поддержку Украины.

Как сообщало РБК-Украина, Германия планирует предоставить Украине дополнительные 100 миллионов евро.

Денежные средства пойдут на восстановление водной, энергетической и транспортной инфраструктуры, поврежденной российскими обстрелами.