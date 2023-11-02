ЕС одобрил планы о передаче Украине доходов от замороженных активов РФ, - Минюст

По ее словам, из-за западных санкций заморожено 300 млрд долларов, принадлежащих российскому центральному банку. Большинство этих средств - 180 млрд евро хранится в Euroclear - крупнейшем в мире депозитарии ценных бумаг со штаб-квартирой в Брюсселе.

Не так давно Euroclear сообщил, что заработал около 3 млрд евро на замороженных активах РФ только за первые девять месяцев этого года по сравнению с 347 млн евро за аналогичный период 2022 года.

Мудрая отметила, что западные партнеры рассматривают возможность использования активов РФ с целью получения от них доходов и направления их на проекты восстановления Украины.

"Итак, ожидание такого плана - декабрь. Данные активы хранятся в основном в форме ценных бумаг, имеющих срок погашения и выплату доходов. Поэтому, соответственно, эта ликвидность может быть использована и может работать и приносить доходы", - заявила она.

Замминистра юстиции отметила, что от российских активов аккумулировано уже 3 млрд долларов. По ее словам, это не те, средства, принадлежащие РФ, юридически - это "неожиданный доход", который бы не был получен, если бы не санкции.

Кроме того, она добавила, что украинская сторона будет добиваться конфискации всех активов РФ, а не только доходов с них.

Конфискация российских активов

Украина вместе с партнерами разрабатывает механизм, в рамках которого замороженные активы РФ смогут передать Украине в качестве компенсации за нанесенный войной ущерб. Для этого был создан реестр ущерба, он должен заработать в следующем году.

Bloomberg ранее сообщал, что в ЕС изучается процедура конфискации 200 млрд евро замороженных активов российского Центрального банка. Свои предложения также разрабатывает Еврокомиссия.

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