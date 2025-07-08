В ЕС одобрили новые правила въезда: как изменится пересечение границы уже с осени

Европейский парламент 8 июля окончательно утвердил введение новой системы въезда-выезда (EES) на внешних границах ЕС. Она должна заработать уже осенью и охватить все страны Шенгенской зоны в течение 180 дней.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на решение Европарламента.
Система EES автоматически будет фиксировать данные граждан третьих стран, пересекающих границу ЕС по краткосрочным визам или в рамках безвизового режима. Речь идет об имени, типе документа, времени и месте въезда или выезда, а также биометрических данных - отпечатках пальцев и фото лица.
"Цель состоит в том, чтобы повысить безопасность, ускорить процесс пограничного контроля и сократить очереди", - заявили в Европарламенте.
Физическое проставление штампов в паспорт больше не потребуется - все записи будут вестись электронно. Систему также будут использовать пограничники всех стран Шенгена в режиме реального времени.
Чтобы нововведения вступили в силу, решение должен еще формально утвердить Совет ЕС. После этого документ будет опубликован в Официальном журнале ЕС. Через три дня после публикации закон вступит в силу.
В течение 30 дней агентство eu-LISA должно разработать общеевропейский план запуска, а государства-члены - свои национальные планы. После утверждения планов Еврокомиссия определит дату начала 180-дневного периода развертывания.
Украинцы, которые путешествуют в Европу по безвизу, также будут подпадать под действие новой системы. Сбор биометрических данных, электронная регистрация и отсутствие штампов в паспорте - основные изменения, с которыми они могут столкнуться на границе уже осенью.
Добавим, что Европейская комиссия предложила внедрить новую систему Entry/Exit Scheme еще в апреле 2016-го, система должна была заработать в 2022 году. Дату старта переносили несколько раз, поскольку некоторые страны не успели подготовить техническую базу.
Раньше мы писали о том, что украинцы могут въезжать на территорию Германии без визы и легально находиться там в течение 90 дней, если у них нет статуса беженца. При пересечении границы следует учесть таможенные запреты и ограничения. Что нельзя ввозить в Германию и какое наказание предусмотрено в случае нарушения, читайте в нашем материале.
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