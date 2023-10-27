В ЕС все еще не решили, как передать Украине замороженные активы РФ, - СМИ

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе 26-27 октября не смогли согласовать механизм конфискации российских активов, чтобы передать их Украине.

Глава Европейского Совета Шарль Мишель подчеркнул, что на фоне эскалации в Израиле следует показать, что Украина остается приоритетом для ЕС. По его словам, странам ЕС нужно найти способ оказать больше помощи. Поэтому на повестке дня была тема замороженных активов России.

Дипломат одной из стран Евросоюза в комментарии изданию DW сообщил, что ни одно из предложений о том, как использовать российские активы для восстановления Украины, до сих пор не получило достаточной поддержки в Совете ЕС.

Премьер Эстонии Кая Каллас предложила на саммите новый механизм конфискации замороженных активов РФ. По ее мнению, нужно передать российские деньги на восстановление Украины, а деньги налогоплательщиков направить на другие задачи - например, на оружие.

"Ущерб, нанесенный Украине, зафиксирован в реестре военных преступлений в Гааге. У Украины есть претензии к России, а мы признаем, что у России есть претензии к нам, потому что у нас находится ее собственность. Поэтому мы урегулируем эти две претензии, а после окончания войны Россия или олигархи могут обратиться к нам и если что-то останется после выплаты репараций Украине, урегулировать это между собой", - сказала Кая Каллас.

Конфискация российских активов

Напомним, что Украина вместе с партнерами разрабатывает механизм, в рамках которого замороженные активы РФ смогут передать Украине в качестве компенсации за нанесенный войной ущерб. Для этого был создан реестр ущерба, он должен заработать в следующем году.

Bloomberg ранее сообщал, что в ЕС изучается процедура конфискации 200 млрд евро замороженных активов российского Центрального банка. Свои предложения также разрабатывает Еврокомиссия.