У ЄС вважають, що новий раунд переговорів щодо ядерної угоди з Іраном займе більше часу

"Ми починаємо дуже важливий раунд, він займе більше часу, ніж попередні. Зараз всі сторони уявляють собі в загальних рисах, як буде виглядати угода", - цитує видання свого співрозмовника.

За його словами, в понеділок, 10 травня, на засіданні Ради ЄС із закордонних справ координатор переговорів щодо Спільного всеосяжного плану дій (СВПД), глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель коротко проінформує про стан переговорів щодо іранської ядерної угоди.

Джерело агентства підкреслило, що мета переговорів - повернути США до участі в угоді і домовитися з Іраном про повне дотримання своїх зобов'язань по ядерній угоді.

"Залишилося зробити і вирішити багато дуже складних завдань, тому що є багато деталей і різних проблем, у країн-учасниць розрізняються позиції щодо санкцій і зобов'язань", - додав він.