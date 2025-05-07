ЕС расширяет санкции: "дочка" Lukoil под ударом за связи с теневым флотом РФ, - Bloomberg

Европейский Союз расширяет санкции, нацелившись на "дочку" российского нефтяного гиганта Lukoil - компанию Litasco. Ее подозревают в причастности к деятельности "теневого флота" РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным издания, ЕС рассматривает введение санкций против Litasco Middle East DMCC, торгового подразделения Lukoil в Дубае, как часть новых мер, направленных на противодействие "теневому флоту" Москвы.

Этот шаг, отмечает Bloomberg, станет первым случаем, когда Запад пытается ввести санкции против подразделения Litasco с момента вторжения России в Украину.

За содействие "теневому флоту"

Новые санкционные предложения требуют поддержки всех государств-членов и могут измениться перед их принятием. Они являются частью 17-го пакета санкций ЕС против Москвы из-за ее вторжения в Украину, поскольку блок пытается усилить давление на Кремль, влияя на доходы РФ от энергоресурсов.

Litasco Middle East подвергается санкциям из-за обвинений в содействии развитию так называемого "теневого флота" судов, перевозящих российскую нефть, несмотря на запрет.

Компания понесла потери персонала после того, как Россия начала вторжение в 2022 году. Однако Litasco в последнее время восстанавливается, набирая торговцев в различных офисах по всему миру.

Всего, по данным Bloomberg, санкции коснутся около 60 человек и около 150 судов, что увеличит количество судов, попавших под ограничения ЕС, до более 300.

ЕС планирует принять этот пакет санкций позже в этом месяце.