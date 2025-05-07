ЕС расширяет санкции: "дочка" Lukoil под ударом за связи с теневым флотом РФ, - Bloomberg
Европейский Союз расширяет санкции, нацелившись на "дочку" российского нефтяного гиганта Lukoil - компанию Litasco. Ее подозревают в причастности к деятельности "теневого флота" РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным издания, ЕС рассматривает введение санкций против Litasco Middle East DMCC, торгового подразделения Lukoil в Дубае, как часть новых мер, направленных на противодействие "теневому флоту" Москвы.
Этот шаг, отмечает Bloomberg, станет первым случаем, когда Запад пытается ввести санкции против подразделения Litasco с момента вторжения России в Украину.
За содействие "теневому флоту"
Новые санкционные предложения требуют поддержки всех государств-членов и могут измениться перед их принятием. Они являются частью 17-го пакета санкций ЕС против Москвы из-за ее вторжения в Украину, поскольку блок пытается усилить давление на Кремль, влияя на доходы РФ от энергоресурсов.
Litasco Middle East подвергается санкциям из-за обвинений в содействии развитию так называемого "теневого флота" судов, перевозящих российскую нефть, несмотря на запрет.
Компания понесла потери персонала после того, как Россия начала вторжение в 2022 году. Однако Litasco в последнее время восстанавливается, набирая торговцев в различных офисах по всему миру.
Всего, по данным Bloomberg, санкции коснутся около 60 человек и около 150 судов, что увеличит количество судов, попавших под ограничения ЕС, до более 300.
ЕС планирует принять этот пакет санкций позже в этом месяце.
"Теневой флот" России
Напомним, по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия сформировала мощный "теневой флот", который насчитывает до тысячи в основном устаревших судов общим дедвейтом более 100 миллионов тонн. В 2023 году таких танкеров было около 600, но за год их количество существенно возросло. Москва потратила более 10 миллиардов долларов на формирование этого флота после введения ценового ограничения на ее нефть в декабре 2022 года.
Эти суда обеспечивают до 70% экспорта российской нефти морским путем. Большинство из них зарегистрированы под удобными флагами Панамы, Габона, Островов Кука, Либерии и Маршалловых островов. Их владельцы и компании-операторы часто базируются в Китае, Индии, ОАЭ, Турции, на Сейшелах и в других странах. Чтобы скрыть маршруты и происхождение нефти, суда меняют названия, регистрацию, выключают системы идентификации и смешивают российскую нефть с другими сортами.
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