ЕС разрабатывает схему по передаче активов РФ на восстановление Украины, - Bloomberg

Еврокомиссия работает над законом, который позволит арестовывать активы, попадающие под санкции против РФ, и использовать их в качестве вклада в восстановление Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Согласно действующим правилам, подпадающие под санкции активы заморожены, что делает их использование или отчуждение затруднительным. Законная возможность наложения ареста на активы позволит направить их на восстановление Украины.

Еврокомиссия планирует увеличить полномочия стран Евросоюза по аресту подсанкционных активов России путем расширения списка преступлений, в который уже входят отмывание денег и коррупция, включив в него нарушение санкций ЕС.