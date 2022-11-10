В ЕС разработали план защиты от кибератак со стороны России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Представитель ЕС заявил, что российские кибератаки на страны Европейского союза и их партнеров стали тревожным звонком. Ранее прецедентами по российскому вторжению в киберпространство стран ЕС стали недавние атаки на спутники, критически важную инфраструктуру и правительственные учреждения.

Сообщается, что разработанный план является частью ряда мер, предложенных Комиссией по укреплению кибербезопасности ЕС на фоне волны кибератак на правительства и предприятия по всему миру.

В агентстве ЕС по кибербезопасности заявили, что вторжение РФ в Украину привело к более разрушительным и широкомасштабным кибератакам в ЕС с начала года до июля.