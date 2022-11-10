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В ЕС разработали план защиты от кибератак со стороны России

Фото: Евросоюз разработал план защиты от кибератак со стороны России (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Европейская комиссия предложила план противодействия российским кибератакам. Новый комплекс решений также должен повысить защищенность войск, расположенных в странах ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Представитель ЕС заявил, что российские кибератаки на страны Европейского союза и их партнеров стали тревожным звонком. Ранее прецедентами по российскому вторжению в киберпространство стран ЕС стали недавние атаки на спутники, критически важную инфраструктуру и правительственные учреждения.

Сообщается, что разработанный план является частью ряда мер, предложенных Комиссией по укреплению кибербезопасности ЕС на фоне волны кибератак на правительства и предприятия по всему миру.

В агентстве ЕС по кибербезопасности заявили, что вторжение РФ в Украину привело к более разрушительным и широкомасштабным кибератакам в ЕС с начала года до июля.

Ранее в СБУ объяснили, могут ли кибератаки россиян обесточить всю Украину. Российские хакеры постоянно атакуют Украину, в том числе и энергетические объекты. Однако благодаря подготовке и быстрому реагированию врагу не удастся полностью обесточить Украину.

Напомним, по словам чиновников США, российские хакеры не смогли повлиять на работу критически важной инфраструктуры Украины.

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Вторжение России в УкраинуЕвросоюзКибератакаРоссийская Федерация