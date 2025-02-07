В ЕС раскритиковали решение Трампа ввести санкции против МУС

"МУС гарантирует привлечение к ответственности за международные преступления и предоставляет право голоса жертвам во всем мире. Он (суд, - ред.) должен иметь возможность свободно вести борьбу против глобальной безнаказанности. Европа всегда будет выступать за справедливость и уважение к международному праву", - отметила она.

Спикер Еврокомиссии, которого цитирует The Guardian, заявил, что ЕС выражает сожаление по поводу решения США наложить санкции на Международный уголовный суд.

"Исполнительный приказ является серьезным вызовом для работы МУС с риском повлиять на текущие расследования и производства, в том числе по Украине, влияя на многолетние усилия по обеспечению подотчетности во всем мире", - отметил спикер.

В ЕС добавили, что будут следить за последствиями указа Трампа и оценивать возможные дальнейшие шаги.