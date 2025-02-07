В ЕС раскритиковали решение Трампа ввести санкции против МУС

В Европейском Союзе критикуют санкции США против Международного уголовного суда. Ограничения накануне ввел президент США Дональд Трамп.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в X (Twitter).
"МУС гарантирует привлечение к ответственности за международные преступления и предоставляет право голоса жертвам во всем мире. Он (суд, - ред.) должен иметь возможность свободно вести борьбу против глобальной безнаказанности. Европа всегда будет выступать за справедливость и уважение к международному праву", - отметила она.
Спикер Еврокомиссии, которого цитирует The Guardian, заявил, что ЕС выражает сожаление по поводу решения США наложить санкции на Международный уголовный суд.
"Исполнительный приказ является серьезным вызовом для работы МУС с риском повлиять на текущие расследования и производства, в том числе по Украине, влияя на многолетние усилия по обеспечению подотчетности во всем мире", - отметил спикер.
В ЕС добавили, что будут следить за последствиями указа Трампа и оценивать возможные дальнейшие шаги.
Президент США Дональд Трамп подписал указ проведения санкций против Международного уголовного суда. Такое решение было принято из-за дела против руководства Израиля.
В 2024 году МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта. В указе Трампа отмечается, что ордера МУС "безосновательны".
Кроме того, в указе президента США отмечается, что МУС не имеет юрисдикции ни над США, ни над Израилем, поскольку ни одна из стран не является участницей Римского статута или членом МУС.
В Международном уголовном суде резко раскритиковали решение Трампа по санкциям.
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