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В ЕС рассмотрят вопрос Украины в контексте результатов встречи между Зеленским и Трампом

Понедельник 16 декабря 2024 14:02
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В ЕС рассмотрят вопрос Украины в контексте результатов встречи между Зеленским и Трампом Фото: в ЕС рассмотрят вопрос Украины в контексте результатов встречи между Зеленским и Трампом (president.gov.ua)
Автор: Нина Еланская

Совет министров иностранных дел ЕС обсудит вопросы Украины в контексте результатов встречи между президентом Владимиром Зеленским и новоизбранным лидером США Дональдом Трампом.

Об этом заявил Жан-Ноэль Барро, министр Европы и иностранных дел Франции, сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укринформ".

По его словам, в ЕС проанализируют результаты трехсторонней встречи между Зеленским, Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Она прошла недавно в Париже под патронатом французского лидера.

Он добавил, что Совет ЕС подтвердит непоколебимую поддержку Украины со стороны Европы.

Во время встречи Совет также обсудит финансовую и военную поддержку Украины. В том числе европейские министры затронут тему уже предоставленного вооружения, а также подготовки украинских солдат, в частности, во Франции.

Кроме этого, Совет ЕС собирается обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, включая Сирию.

Что предшествовало

Недавно, 7 декабря 2024 года, в Париже состоялась встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским, новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Переговоры были организованы по инициативе Макрона, который выступал посредником.

Основной целью встречи было обсуждение международной поддержки Украины и перспективы урегулирования российско-украинской войны.

Подробнее о встрече - в материале РБК-Украина.

Поддержка ЕС Украины Украиной

Европейский Союз оказывает Украине всестороннюю поддержку, сосредотачиваясь на финансовой, военной, гуманитарной и политической помощи. Также в ЕС помогают украинским беженцам, которые были вынуждены покинуть дом из-за войны РФ против Украины.

Поддержка ЕС демонстрирует единство европейских стран в защите Украины и противостоянии российской агрессии.

К примеру, Украина недавно подписала соглашение с ЕС о привлечении до 35 млрд евро под российские активы. Известно, что эти средства являются частью инициативы G7, а именно - Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine.

Ранее мы сообщали о том, что ВРУ 3 декабря внесла изменения в Бюджетный кодекс ради того, чтобы получить от стран G7 50 млрд долларов под российские активы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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