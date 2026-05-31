ЕС рассматривает замораживание ценового потолка на российскую нефть, - Bloomberg

13:14 31.05.2026 Вс
3 мин
Нефть стремительно дорожает, заставляя Европу действовать. Какой хитрый шаг рассматривает Брюссель, чтобы не ослабить давление на РФ?
aimg Мария Науменко
Фото: нефтяной танкер (Getty Images)

Война на Ближнем Востоке заставляет Евросоюз пересматривать подход к ограничениям на российскую нефть. В Брюсселе обсуждают несколько сценариев изменения действующего механизма санкций.

По словам источников издания, ЕС рассматривает возможность временно заморозить механизм автоматического пересмотра ценового потолка на российскую нефть из-за резкого роста цен на мировом рынке.

Сейчас ценовой потолок для российской нефти марки Urals составляет 44,10 доллара за баррель. Он автоматически пересматривается каждые шесть месяцев и устанавливается на уровне, который на 15% ниже средней рыночной цены.

Однако из-за подорожания нефти во время следующего пересмотра летом этот показатель может вырасти примерно до 65 долларов за баррель, что фактически ослабит действие ограничений.

Какие варианты рассматривает Брюссель

По информации собеседников Bloomberg, одним из вариантов является сохранение действующего потолка на текущем уровне без автоматического повышения.

Также обсуждается возможность временно приостановить действие динамического механизма до конца года или ограничить будущее повышение уровнем 60 долларов за баррель - именно такой потолок ранее был согласован странами G7.

Цель таких шагов - не допустить ослабления санкционного давления на Россию в условиях резкого роста мировых цен на нефть.

Новый пакет санкций против РФ

Обсуждение проходит в рамках подготовки 21-го пакета санкций Евросоюза против России, который Брюссель планирует представить в начале июня.

В него могут войти новые ограничения против банков, нефтетрейдеров, нефтеперерабатывающих предприятий и криптовалютных операторов, которых Москва использует для обхода санкций.

Также ЕС планирует расширить санкции против "теневого флота" России. Под ограничения могут попасть еще около 20 танкеров, которые используются для транспортировки российской нефти, а в будущем - и суда, перевозящие сжиженный природный газ.

Кроме того, Брюссель рассматривает дополнительные торговые ограничения на отдельные металлы, руды и технологии, которые могут использоваться российским оборонно-промышленным комплексом, а также новый экспортный контроль в отношении компаний из Китая, Индии, Турции и стран Центральной Азии.

Окончательное решение по новому пакету санкций еще не принято. Для его утверждения необходима единодушная поддержка всех стран-членов ЕС, а переговоры продолжаются.

Кроме того, по данным Reuters, украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам все сильнее влияют на топливную отрасль РФ. В мае производство дизельного топлива сократилось примерно на 10% после аналогичного падения в апреле.

Несмотря на снижение объемов переработки, Россия пока сохраняет высокий уровень экспорта нефтепродуктов.

