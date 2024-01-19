ЕС разблокирует выделение 100 млрд евро для Польши после смены правительства, - FT

Брюссель изучает способы выделить более 100 миллиардов евро финансирования ЕС для Польши, даже если президент страны наложит вето на судебную реформу Дональда Туска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Европейская комиссия заморозила финансирование в ходе длительного спора с предыдущим правительством, возглавляемым правой партией "Право и справедливость" (ПиС).

Чтобы получить доступ к фондам, правительству необходимо выполнить ряд условий или "суперэтапов", связанных с независимостью судебной системы. Трудность для Туска заключается в том, что президент Анджей Дуда, кандидат от ПиС, который останется на своем посту до 2025 года, уже заблокировал другие реформы, предложенные новым правительством, и обострил конституционный спор с премьер-министром.

Туск, однако, пообещал ускорить судебную реформу, чтобы достичь основных целей ЕС, и выразил надежду, что Дуда подпишет их как закон.

"Мы стремимся достичь вех в рамках имеющейся у нас институциональной структуры, а именно правительства, полностью приверженного верховенству закона, и президента, который - время от времени - не уважает его. И Еврокомиссия очень хорошо понимает эту реальность", - заявил представитель польского правительства.

Чиновники ЕС выразили уверенность, что Дуда не будет саботировать этот закон, который открывает долгожданное финансирование Польши.

"Это дело президента, это его прерогатива решать", - заявила вице-президент комиссии Вера Йоурова, добавив, что у нее есть ощущение, Дуда готов рассмотреть предложения.

Альтернативный путь

Но если Дуда продолжит блокаду, Брюссель и Варшава разрабатывают альтернативный способ разморозки средств, по словам людей, знакомых с ходом дискуссии.

Комиссар юстиции Дидье Рейндерс встречается с министром юстиции Адамом Боднаром в Варшаве в пятницу, чтобы обсудить, как гарантировать, что Польша сможет выполнить все необходимые условия для доступа к наличным деньгам.

"Еврокомиссия вместе с правительством Польши будет стремиться к тому, чтобы можно было найти столь же эффективные решения для остающихся вопросов", - заявил представитель комиссии.

Один из вариантов включает частичное или полное разблокирование 76,5 млрд евро обычных фондов ЕС, которые были задержаны в конце 2022 года из-за независимости судебной власти, но формально не связаны с "суперэтапами".

Что касается фондов восстановления ЕС после пандемии на общую сумму 35,4 млрд евро в виде кредитов и грантов, Польше необходимо будет получить к ним доступ до истечения срока их действия в 2026 году. Брюссель и Варшава работают над "комбинацией законодательных и незаконодательных средств", чтобы это произошло. Об этом заявили официальные лица ЕС и Польши.

Польша уже запросила 7 млрд евро в виде средств на восстановление и ожидает, что они будут выплачены этой весной. Варшава надеется получить в этом году в общей сложности 23 миллиарда евро средств на восстановление.

Этот вопрос является политически чувствительным для президента комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которой необходимо обеспечить, чтобы к новому проевропейскому правительству в Польше, происходящему из той же политической силы, что и она, не относились благосклонно.

Деньги для Украины

Напомним, после вступления в Европейский Союз Украина получит право на получение 186 млрд евро из бюджета блока в течение семи лет.

Согласно действующим правила ЕС, Украина получит право на получение 96,5 млрд евро в рамках Единой сельскохозяйственной политики ЕС (САР) в течение семи лет.

Украина также будет иметь право на получение 61 млрд евро из фондов объединения ЕС, которые используются на улучшение инфраструктуры в самых бедных странах-членах ЕС. По оценкам Financial Times, с девятью новыми государствами-членами Чехия, Эстония, Литва, Словения, Кипр и Мальта утратят права на такое финансирование.