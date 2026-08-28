В ЕС резко уменьшилось количество дешевых посылок из Китая после новой пошлины

Во французском правительстве считают, что уменьшение потока на 30-40% может свидетельствовать о способности таможенного регулирования влиять на поведение крупных торговых платформ, в том числе из Китая. Данные французской таможни были озвучены в Министерстве экономики Франции.

Речь идет о посылках стоимостью до 150 евро, которые раньше не облагались ввозной пошлиной. Новые правила стали частью мер Евросоюза в ответ на значительный поток дешевых товаров из третьих стран, в том числе из Китая.

Какие пошлины ввел ЕС

С 1 июля на посылки стоимостью до 150 евро ввели пошлину в размере 3 евро. До этого такие отправления не облагались ввозной пошлиной.

В период с июня по июль объемы продаж Temu сократились на 50%, а AliExpress - на 37%.

Показатели Shein оказались лучше: продажи платформы уменьшились примерно на 15%. Одним из факторов, который может объяснять меньшее падение, называют запланированное открытие нового склада компании в Польше.

Ставка 3 евро является переходным решением, согласованным государствами-членами ЕС. Его цель – противодействовать наплыву дешевых и потенциально опасных товаров из Китая и других третьих стран, отмечают в Euronews.

В то же время, новая система не является окончательной моделью таможенного контроля.

Почему ЕС решил изменить правила

Европейские власти годами обращали внимание на стремительный рост количества дешевых товаров, которые поступают непосредственно потребителям из-за пределов ЕС.

Только в 2025 году в Евросоюз поступило 5,9 млрд товаров низкой стоимости. Это соответствовало более 16 млн посылок в день.

В Брюсселе считают, что подобная модель торговли создала преимущество для крупных иностранных платформ европейским розничным продавцам.

Последние, в отличие от многих дешевых отправлений из третьих стран, должны соблюдать европейские правила и платить таможенные платежи при импорте товаров.

В ЕС говорят и о безопасности товаров

Еще одной причиной ужесточения контроля стали вопросы безопасности продукции.

По данным опроса, проведенного в 2025 году в ЕС, более 60% проверенных товаров низкой стоимости не отвечали европейским требованиям или стандартам безопасности.

Поэтому новые правила должны создать не только дополнительные платежи для импортеров. Они также призваны помочь таможенным органам эффективнее контролировать огромный поток дешевых товаров и выявлять продукцию, которая может представлять риск.

Что изменится с 2028 года

С июля 2028 г. должен заработать Центр таможенных данных ЕС. После его запуска планируется применять обычные таможенные пошлины на основе тарифной классификации товара, его происхождения и стоимости.

Размер платежей будет определяться в соответствии с действующими стандартными правилами ЕС по таможенным сборам.

Таким образом, нынешняя пошлина в 3 евро является переходным механизмом к полноценной системе таможенного регулирования для дешевых посылок из-за пределов Евросоюза.