ЄС ризикує перетворитися на об'єкт із гравця в міжнародній політиці, - Боррель

За його оцінкою, у світі намітилися дві тенденції, які все сильніше впливають на європейські справи. По-перше, це зусилля США та їхніх союзників, спрямовані на стримування Китаю.

Як приклад Боррель навів формування Вашингтоном, Лондоном і Канберрою оборонного пакту AUKUS, через який Франція втратила оборонний контракт з Австралією на понад 50 млрд євро. Ці постачання тепер забезпечать США.

По-друге, "це багатополярна динаміка, при якій такі гравці, як Росія, прагнуть розширити простір для маневру і сферу впливу", продовжував Боррель. На його думку, "такі дії досить часто ущемляють цінності та інтереси Євросоюзу, як це сталося в Сирії, Лівії та Малі".

Як уточнив глава зовнішньополітичної служби ЄС, збройні сили мають не конкурувати з НАТО, а доповнювати її, при цьому ЄС слід щільно координувати зусилля з США, які залишаться для європейців головним стратегічним партнером.

Як підтвердив Боррель, новий стратегічний підхід ЄС до глобальної політики та основні шляхи його реалізації будуть сформульовані в концепції "стратегічний компас ЄС".

Зовнішньополітична служба Євросоюзу представить її в листопаді, а затвердження очікується в березні 2022 року.