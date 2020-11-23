В ЄС вирішили залучити роботів до дезінфекції лікарень

Фото: робот для дезінфекції (twitter.com/EU_Commission)

Європейський союз вирішив залучити роботів до дезінфекції приміщень лікарень. Європейська комісія сьогодні погодила закупівлю 200 дезінфікуючих роботів.

Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії.

Для закупівлі роботів виділили спеціальний бюджет: близько 12 млн євро. Роботів розділять між країнами Європейського союзу. Їх куплять та доставлять у європейські лікарні вже найближчими тижнями.

Як пояснюють в ЄК, ці роботи мають допомогти зменшити поширення коронавірусу. Роботи протягом 15 хвилин будуть за допомогою ультрафіолету дезінфікувати лікарняні палати, а процес контролюватиметься оператором, який буде знаходитися за межами цього приміщення.

"Ми працюємо, щоб захистити наших громадян. Зараз ми розміщуємо дезінфікуючих роботів у лікарнях, щоб наші громадяни могли скористатися цією потенційно рятівною технологією", - наголосив єврокомісар Т'єрі Бретон.

Нагадаємо, 17 листопада Єврокомісія підписала черговий контракт на постачання вакцини від коронавірусу. Компанія CureVac продасть Євросоюзу 225 мільйонів доз вакцини від COVID-19.

Додамо, перша угода про закупівлю вакцини від COVID-19 була підписана ЄС у вересні цього року. Першим можливим постачальником вакцини стала компанія AstraZeneca.