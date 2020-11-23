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В ЕС решили привлечь роботов к дезинфекции больниц

Брюссель, Понедельник 23 ноября 2020 16:24
В ЕС решили привлечь роботов к дезинфекции больниц
Фото: робот для дезинфекции (twitter.com/EU_Commission)
Автор: Дмитрий Левицкий

Европейский союз решил привлечь роботов к дезинфекции помещений больниц. Европейская комиссия сегодня согласовала закупку 200 дезинфицирующих роботов.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Для закупки роботов выделили специальный бюджет: около 12 млн евро. Роботов разделят между странами Европейского союза. Их купят и доставят в европейские больницы уже в ближайшие недели.

Как поясняют в ЕК, эти роботы должны помочь уменьшить распространение коронавируса. Роботы в течение 15 минут будут с помощью ультрафиолета дезинфицировать больничные палаты, а процесс будет контролироваться оператором, который будет находиться за пределами этого помещения.

"Мы работаем, чтобы защитить наших граждан. Сейчас мы размещаем дезинфицирующих роботов в больницах, чтобы наши граждане могли воспользоваться этой потенциально спасительной технологией", - подчеркнул еврокомиссар Тьери Бретон.

Напомним, 17 ноября Еврокомиссия подписала очередной контракт на поставку вакцины от коронавируса. Компания CureVac продаст Евросоюзу 225 миллионов доз вакцины от COVID-19.

Добавим, первое соглашение о закупке вакцины от COVID-19 было подписано ЕС в сентябре этого года. Первым возможным поставщиком вакцины стала компания AstraZeneca.

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