ЄС дозволив в'їзд для туристів з України, рішення буде завтра, - журналіст

Європейський союз переглянув список третіх країн, громадянам яких дозволено в'їзд за умови дотримання певних вимог. Цього тижня до нього внесуть Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Посли ЄС сьогодні вирішили додати Україну до рекомендованого списку третіх країн, для яких слід зняти обмеження на в'їзд до ЄС. Список має бути офіційно оновлений завтра", - зазначив журналіст.

Як зазначає брюссельська кореспондентка The Guardian Дженніфер Ранкін, дипломати одноголосно погодилися додати до списку Україну, але прибрати Таїланд і Руанду. При цьому внесення до списку Великобританії не обговорюється.

Відзначимо, рекомендація ЄС не є обов'язковою для країн-учасниць, і вони можуть самостійно приймати рішення про допуск і чи не допуск громадян третіх країн.