ЕС в случае временного перемирия продолжит вооружать Украину, - DW
Существует вероятность, что между Украиной и Россией будет достигнуто 30-дневное прекращение. В случае, если это произойдет, Европейский союз не намерен приостанавливать поставки вооружений нашей стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.
На брифинге в Брюсселе европейский дипломат подчеркнул, что ЕС добивается того, чтобы Украина была с более сильной позицией на переговорах о мире.
"Евросоюз добивается того, чтобы Украина оказалась в наиболее сильной позиции на мирных переговорах, а также могла отказаться от "плохой", как сказал бы Трамп, сделки и выбрать наиболее подходящий для себя момент для переговоров. Я не думаю, что Евросоюз и его члены прекратят поставки оружия Киеву, если агрессор потребует этого в качестве условия перемирия", - сказал он.
Другой дипломат тоже выразил мнение, что во время потенциального прекращения огня следует вооружать Украину, а не наоборот.
"Бои все еще продолжаются, но даже если в них наступит пауза, нужно сделать Украину "стальным дикобразом", - подчеркнул третий дипломат ЕС.
Он также добавил, что Украину крайне важно поставить в сильное положение на переговорах. Кроме того, необходимо не дать россиянам воспользоваться "вторым шансом" воспользоваться для перегруппировки и повторной атаки.
Четвертый дипломат высказал схожую позицию. По его словам, ЕС не должен ослаблять поддержку нашей стране в случае перемирия. Задача союзников состоит в том, чтоб создать Украине сильную позицию, и чтобы страна могла улучшать свои оборонительные возможности.
"Идея в том, чтобы, находясь в сильной позиции, Украина улучшала свои оборонительные возможности и могла продолжать сдерживание в случае возобновления военных действий", - сказал дипломат.
DW добавило, что в понедельник, 17 марта, главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию вокруг дискуссии о прекращении огня в Украине. В нем также по видеосвязи примет участие глава украинского МИД Андрей Сибига.
Перемирие между РФ и Украиной
Напомним, после встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии, 11 марта, Украина согласилась на полное прекращение огня на период 30 дней с возможностью продления.
В пятницу, 14 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты договариваются с РФ о временном перемирии с Украиной. В частности, американцы уже получили "очень хорошие ответы". Также он сказал, что в понедельник будет известно больше о перемирии.
Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский рассказ ю, как будет контролироваться возможное прекращение перемирие. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.