В ЄС розповіли, чи допоможе план скорочення споживання газу пережити зиму
Угода, укладена країнами Європейського Союзу щодо скорочення споживання газу, має забезпечити достатню його економію, щоб її вистачило на середню зиму, якщо Росія повністю припинить постачання у липні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Європейського комісара з енергетики Кадрі Сімсон у вівторок, 26 липня, під час екстреної зустрічі міністрів енергетики ЄС у Брюсселі, повідомляє Reuters.
"Наші початкові розрахунки показують, що навіть якби всі винятки були використані в повному обсязі, ми б досягли скорочення попиту, яке б допомогло нам безпечно пережити звичайну зиму", - сказала Сімсон на прес-конференції.
Як повідомлялося, країни-члени ЄС сьогодні досягли політичної угоди про добровільне скорочення попиту на природний газ на 15% цієї зими. Тепер держави самі зможуть обирати заходи, за допомогою яких відбуватимуться скорочення.
Зазначимо, що біржова ціна на газ у Європі вперше з березня цього року перевищила позначку 2000 доларів за тисячу кубометрів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.