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ЄС розширить санкції проти Білорусі на компанії та підприємців

Автор: Роман Тверденко

Євросоюз готує новий пакет санкцій проти Білорусі. Нові заходи будуть спрямовані на різні державні структури, а також компанії та підприємства.

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Про це заявив Верховний представник ЄС з питань дипломатії й зовнішньої політики Жозеп Боррель на прес-конференції.

Він зазначив, що на онлайн-нараді з міністрами закордонних справ країн Євросоюзу були узгоджені санкції щодо Білорусі.

"Крім фізичних осіб, санкції будуть введені проти державних структур, компаній і підприємців", - сказав Боррель.

Нагадаємо, Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що у відповідь на санкції Мінськ може переглянути програми співробітництва з Європейським союзом з цілого ряду напрямів. Зокрема може бути переглянута співпраця у сфері енергетики.

6 листопада Євросоюз ввів санкції проти Лукашенка і 14 білоруських чиновників, серед яких син невизнаного білоруського президента.

Як повідомляло РБК-Україна, в той же день санкції проти Білорусі ввела Канада. В канадський санкційний список потрапили 13 чиновників білоруського режиму.

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