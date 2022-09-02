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ЄС розширив персональні санкції проти Росії: хто потрапив до списку

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П'ятниця 02 вересня 2022 13:39
ЄС розширив персональні санкції проти Росії: хто потрапив до списку Фото: ЄС розширив персональні санкції проти Росії (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський союз розширив персональні санкції проти Росії за повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний журнал ЄС.

В оновлений список увійшли:

  • депутати Держдуми Росії Алла Полякова і Антон Ткачов,
  • член Ради Федерації Валерій Пономарьов.

Відзначимо, що в санкційний список входять близько 100 організацій і більше тисячі осіб - це політики, представники ЗМІ, керівники великих компаній.

Персональні санкції передбачають, зокрема, заборону на в'їзд до ЄС.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн ЄС домовилися про призупинення спрощеного візового режиму з РФ на тлі війни проти України.

ЄС не досяг єдиної думки з цього питання. Так, Німеччина і Франція не хочуть вводити повну заборону на видачу віз росіянам, оскільки це нібито може ще сильніше згуртувати громадян навколо путінського режиму.

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