ЕС проводит первый саммит со странами Персидского залива с целью изолировать Россию

Европейский Союз проводит 16 октября свой первый саммит с государствами Персидского залива в рамках дипломатических усилий ЕС по налаживанию связей с дальними друзьями с целью заручиться международной поддержкой для изоляции России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

После вторжения Москвы в Украину 27 стран ЕС наладили контакты с другими региональными блоками, проведя свой первый саммит со странами АСЕАН и первый за восемь лет саммит с сообществом стран СЕЛАК, объединяющим страны Карибского бассейна и Латинской Америки.

Цель встречи шести богатых арабских государств в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC) - сделать отношения более стратегическими, признав влияние этих стран, особенно в конфликтах в Украине и на Ближнем Востоке.

"Регион Персидского залива находится на перекрестке между Азией, Европой и Африкой. Он играет очень важную роль во многих современных кризисах", - заявил высокопоставленный чиновник ЕС.

Партнерство ЕС с Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Катаром, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами будет охватывать торговлю и инвестиции, возобновляемые источники энергии, региональную безопасность и гражданские вопросы, такие как визы.

Хотя Брюссель хочет, чтобы партнеры по GCC согласовали жесткие формулировки по поводу военного нападения России на Украину, он не ожидает, что они полностью примут его позицию в обвинении Москвы. Два блока, возможно, сблизились на Ближнем Востоке, где ЕС призывает к прекращению огня в секторе Газа и более широкой деэскалации.

Переговоры по соглашению о свободной торговле между ЕС и GCC, начавшиеся 35 лет назад, были приостановлены с 2008 года из-за разногласий по поводу открытости государственных тендеров и нефтепродуктов. Однако официальные лица ЕС заявили, что существуют и другие пути для торгового и инвестиционного сотрудничества.

По данным агентства Reuters, в марте ОАЭ также негласно призвали ЕС начать переговоры по отдельному торговому пакту с ними.

Одним из запросов со стороны Персидского залива является либерализация виз. В настоящее время для краткосрочного пребывания гражданам ОАЭ не требуются визы ЕС, в то время как гражданам других стран Персидского залива необходимо получить визу сроком на пять лет.