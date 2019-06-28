ЄС проведе військові ігри для відбиття російських кібератак

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Навчання по відбиттю кібератак пройдуть у Фінляндії

Європейський союз проведе військові ігри для відбиття можливих російських кібератак. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Повідомляється, що ініціатором навчань стала Фінляндія, яка стане головою Ради Євросоюзу з 1 липня. Зокрема, міністр закордонних справ цієї країни Пекка Хаавісто заявив, що країна організовує навчання для підготовки до можливих кібератак з боку Росії та Китаю.

Крім того, Гельсінкі вважає, що через гібридний характер загроз, з якими зіткнувся ЄС, у навчаннях задіють міністерства фінансів і внутрішніх справ країн-учасниць. Зазначимо, раніше влада Фінляндії говорила, що кібербезпека стане одним з їхніх пріоритетів в якості голови Ради ЄС.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявив, що в Україні планують розробити нову Стратегію кібербезпеки.

Раніше також стало відомо, що президент США Дональд Трамп схвалив кібератаку, яка відключила комп'ютерні системи Ірану, що використовувалися для керування запуском ракет.