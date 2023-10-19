ЕС проведет саммит для продвижения альтернативы проекту Китая "Один пояс, один путь"

Европейский Союз на следующей неделе примет лидеров примерно 20 стран, чтобы продвинуть свой глобальный инфраструктурный план Global Gateway, направленный на конкуренцию с Китаем в стратегических регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Саммит состоится через неделю после того, как Китай собрал представителей более чем 130 стран, чтобы отпраздновать 10-летие своего собственного глобального инвестиционного плана - инициативы "Один пояс, один путь".

По данным источников Bloomberg, среди глав государств и правительств, которые примут участие в Форуме "Глобальные ворота ЕС", который пройдет 25-26 октября в Брюсселе, будут главы государств и правительств Бангладеш, Сенегала, Намибии и Молдовы. Представительство Египта и Демократической Республики Конго еще не определено.

Global Gateway - это план ЕС стоимостью 300 миллиардов евро "по развитию интеллектуальных, чистых и безопасных связей в цифровом, энергетическом и транспортном секторах", говорится на веб-сайте Евроомиссии. ЕС и его союзники конкурируют с такими странами, как Китай, за развитие проектов инфраструктуры и связей в развивающихся странах.

В ходе китайского форума к десятой годовщине проекта Си Цзиньпин представил свой инвестиционный план как радикальную альтернативу мировому порядку, возглавляемому США. Его поддержал в этом президент России Владимир Путин.

Форум ЕС

Европейская комиссия намерена провести меньший по размеру и более целенаправленный саммит, сообщил представитель ЕС, сделав около 20 объявлений, которые положат начало развертыванию Global Gateway. Встреча начнется накануне саммита ЕС.

Форум соберет институты ЕС и государства-члены со странами-партнерами и европейскими компаниями, желающими инвестировать в проекты. Ожидаются высокопоставленные представители крупнейших фирм ЕС, включая Orange, Allianz, Alstom, Danone, Enel, Siemens и Telefonica.

На форуме пройдут дискуссии по зеленой энергетике, образованию и исследованиям, важнейшему сырью, транспортным коридорам, производству товаров для здоровья и цифровой инфраструктуре.

Ожидается, что ЕС подпишет два меморандума о взаимопонимании с Демократической Республикой Конго и Замбией, что облегчит доступ к важнейшему сырью, поскольку блок стремится диверсифицировать поставщиков. Они станут частью более широких усилий ЕС по развитию стратегического коридора Лобито/Трансафриканский - железнодорожного проекта, который соединит Анголу, ДРК и Замбию и позволит доставлять сырье и полезные ископаемые через Атлантику.