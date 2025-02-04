ЕС в течение следующих недель сосредоточится на поставках Украине, - Урсула фон дер Ляйен
Европейский союз (ЕС) должен ускорить доставку оружия и боеприпасов в Украину. Этот вопрос будет находиться на повестке дня в течение следующих недель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен во время выступления на ежегодной конференции дипломатов ЕС.
Как отметила фон дер Ляйен, война в Украине остается центральным, а также самым большим по последствиям кризисом для будущей Европы. Уже вскоре полномасштабной войне исполнится четыре года, а диктатор Владимир Путина продолжает прилагать усилия, чтобы заставить Украину капитулировать.
"И мы знаем, что может случиться после, потому что это происходило раньше. Он будет двигаться к следующим целям, как он делал это после событий 2008 и 2014 годов. Речь идет не только о судьбе Украины, ставкой является судьба Европы. Поэтому наш первый приоритет - придать силу украинскому сопротивлению", - подчеркнула она.
По словам президента Европейской комиссии, с начала войны ЕС и его страны-члены предоставили Украине поддержку на сумму 134 миллиарда евро.
"Благодаря Украинскому фонду (в многолетнем бюджете ЕС на 2024-2027 годы - ред.) и кредиту G7 мы закрыли бюджетную нехватку Украины на весь 2025 год. Параллельно, мы должны ускорить немедленную доставку оружия и боеприпасов. Это будет в центре нашей работы в течение следующих недель", - отмечали она.
Помощь Украине со стороны ЕС
Европейский Союз с первых дней полномасштабного вторжения Российской Федерации предоставляет Украине всестороннюю поддержку, включая военную, финансовую, гуманитарную и политическую помощь. Киев получил значительные пакеты военной поддержки, которые охватывают боеприпасы, бронетехнику, системы противовоздушной обороны и подготовку военных. ЕС также ввел многочисленные санкции против Российской Федерации, направленные на ослабление ее экономического и военного потенциала.
Недавно страна-член ЕС Хорватия заявила о подготовке к выделению Украине 12-го пакета военно-технической помощи.
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